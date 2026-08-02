Народный поэт Азербайджана, заслуженный деятель искусств Нариман Гасанзаде похоронен на Первой Аллее почетного захоронения в Баку.

На церемонии прощания в Международном центре мугама присутствовали депутаты Милли Меджлиса, представители науки и культуры.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с народным поэтом.

Выступавшие отметили значительный вклад Гасанзаде в развитие азербайджанской литературы, а также рассказали о его жизненном и творческом пути.

После завершения церемонии прощания тело поэта было доставлено на Первую Аллею почетного захоронения, где состоялось погребение. На могиле Гасанзаде были возложены венки и цветы, а также зачитаны заупокойные молитвы.