Турецкие пожарные взяли под контроль три последних очага лесных пожаров на юге и западе страны, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

«В результате эффективной работы воздушных и наземных сил пожары в районе Чине провинции Айдын, Сусурлуке провинции Балыкесир и районе Буджа провинции Измир взяты под полный контроль», — цитирует министра телеканал TRT Haber.

По словам Юмаклы, с 29 июля в Турции было зарегистрировано 314 природных пожаров. Как сообщили в департаменте коммуникаций Администрации президента Турции, к ликвидации возгораний привлечены 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 беспилотников и более 5 тыс. единиц наземной техники.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что из 29 подозреваемых в умышленном поджоге лесов в 16 провинциях с июня 2026 года шесть человек были арестованы, а в отношении еще девяти применены меры судебного контроля.