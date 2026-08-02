Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон отказаться от новых мощных ударов по Ирану и предостерег от дальнейшей эскалации. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, наследный принц Саудовской Аравии «говорил с президентом Трампом и выразил опасения относительно его планов нанести новые масштабные удары по Ирану». Один из американских чиновников сообщил изданию, что саудовская сторона «выразила озабоченность и попросила разъяснить план действий». Другой источник заявил, что принц «призвал Трампа обеспечить деэскалацию и воздержаться от ударов».

По данным Axios, катарские посредники в субботу провели «раздельные консультации» с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями Омана. Доха рассчитывает добиться соглашения о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе. В публикации отмечается, что в ходе переговоров «был достигнут прогресс», однако другие детали не приводятся.

Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на источники, что США и Израиль в эти выходные могут нанести масштабные удары по энергетическим объектам Ирана. Как уточнялось в публикации, под возможные удары могут попасть нефтеперерабатывающие предприятия и электростанции.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от запланированного мощного удара по Ирану, рассчитывая достичь соглашения с Тегераном.