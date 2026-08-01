Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил Пентагон о нехватке эсминцев для одновременной защиты Израиля от иранских баллистических ракет и выполнения собственных оборонных задач США, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Гринкевич указал в письме, что в случае непредоставления дополнительного эсминца ему придется выбирать между защитой территории самих США и поддержкой обороны Израиля.

За пять месяцев конфликта высокая интенсивность боевых действий привела к сокращению запасов ряда ключевых видов американского вооружения. Наибольшая нагрузка, как отмечает газета, пришлась на Военно-морские силы США из-за операции по блокированию иранских портов после того, как Тегеран перекрыл Ормузский пролив.

По данным представителей Пентагона, ВМС США располагают пятью эсминцами, размещенными на базе Рота в Испании, еще один корабль должен прибыть позднее в этом году.

При этом источники газеты отмечают, что из-за продолжительных боевых действий возникли сложности с техническим обслуживанием кораблей. Еще в мае WP со ссылкой на оценки Пентагона сообщала, что основная нагрузка по защите Израиля от иранских баллистических ракет легла на американские вооруженные силы. В частности, системы США, включая противоракетный комплекс THAAD и ракеты-перехватчики, запускаемые с кораблей в восточной части Средиземного моря, применялись значительно чаще, чем израильские средства ПВО.

По состоянию на пятницу, 31 июля, в Средиземном море находились два американских эсминца – USS Paul Ignatius и USS Roosevelt, пишет WP. Еще три корабля – USS Arleigh Burke, USS Bulkeley и USS Oscar Austin – были размещены на базе Рота.

По словам собеседников издания, ближе к Ирану, в Аравийском море, находилась дополнительная группировка американских кораблей, включая авианосцы USS George H. W. Bush и USS Abraham Lincoln, а также как минимум 15 других боевых судов, из которых 11 являлись эсминцами.

Эта группировка играет ключевую роль в операции по блокированию иранских портов. Кроме того, она задействована в операции «Проект «Свобода» (Project Freedom), в рамках которой американские военные обеспечивают безопасность прохождения судов через Ормузский пролив.

Еще один эсминец – USS Gonzalez – находится в Красном море, где продолжаются действия йеменских хуситов.