Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине американских систем ПВО «Железный купол», несмотря на поддержку этой инициативы в Конгрессе США, пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, Украина и Израиль оказались в ситуации, которую в Вашингтоне называют «игрой с нулевой суммой», поскольку обе страны одновременно добиваются расширения американской поддержки.

Как отмечает WP, тема вновь оказалась в центре внимания на фоне обсуждения в США законопроекта об оборонной политике с бюджетом $1,15 трлн. На этой неделе Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский посетили Вашингтон, где встретились с американским лидером Дональдом Трампом. Они также приняли участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Журналисты обратили внимание на эмоциональный разговор Зеленского и Нетаньяху, однако обе стороны отказались комментировать содержание беседы.

Как напоминает газета, еще в 2023 году ныне покойный сенатор Линдси Грэм поддержал передачу Украине американских батарей ПВО «Железный купол». Однако Нетаньяху воспользовался правом вето, предусмотренным соглашением о совместном производстве системы, которое предоставляет Израилю право решающего голоса по вопросам ее экспорта.

По словам сенатора Криса Вана Холлена, «ракетные системы, которые мы хотели передать Украине, были размещены на юго-западе США и оплачены американскими налогоплательщиками, однако Израиль наложил на это вето».

В посольстве Израиля в Вашингтоне, отвечая на запрос WP, заявили, что поддерживают решение Нетаньяху заблокировать передачу «Железного купола» Украине. В дипмиссии пояснили, что существовали опасения относительно возможного попадания технологий в распоряжение Ирана. При этом Израиль, как отмечается, вернул США комплексы Patriot, чтобы Вашингтон смог передать их Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил газете, что не видит проблемы в праве Израиля блокировать экспорт вооружений в третьи страны. Он также высказался за дальнейшее расширение военно-промышленного сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь Ван Холлен выразил опасение, что право Израиля накладывать вето может распространиться и на другие американские вооружения, разработанные совместно с израильской стороной. Он также усомнился в доводах о риске попадания технологий к Ирану, напомнив, что США уже передали Украине комплексы Patriot и другие современные системы вооружений.