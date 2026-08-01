Военный конфликт в Украине и экстремальные погодные явления усиливают риски нового глобального продовольственного кризиса, сообщает Bloomberg.

Главным источником риска остается Черноморский регион. На Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, почти две трети поставок подсолнечного масла и около 10% мировой торговли кукурузой. На фоне взаимных ударов по зерновой инфраструктуре и судам стоимость пшеницы в июле увеличилась более чем на 10%, что стало самым резким месячным ростом с 2024 года.

Дополнительные риски возникают и в других ключевых сельскохозяйственных регионах. В Европе аномальная жара, засуха и лесные пожары могут привести к крупнейшему за несколько десятилетий сокращению урожая зерновых. В Австралии продолжительная засуха угрожает сбору пшеницы в одном из основных экспортных штатов.

Под давлением оказалось и производство риса — основного продукта питания для более чем половины населения планеты. Усиление явления Эль-Ниньо, связанного с колебаниями температуры воды в Тихом океане, создает угрозу засухи во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии — крупнейшем производителе и экспортере риса. На этом фоне цены на рис уже поднялись до максимального уровня за последние 18 месяцев.

Дополнительную нагрузку на аграриев оказывает рост цен на топливо и удобрения, вызванный войной США с Ираном.