Российские военные нанесли удары дронами «Герань» и «Гербера» по двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражено грузовое судно на рейде порта Черноморск, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня, 31 июля были нанесены четыре удара по трем морским судам, участвующим в транспортировке вооружения и имущества военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

«Тремя ударными беспилотными летательными аппаратами «Герань-2 Сикер» и «Гербера Сикер» были поражены два сухогруза, находившихся в Черном море южнее Одессы. Также в 10:50 мск был нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса «Ланцет. Объективный контроль подтвердил поражение целей», — заявили в министерстве.