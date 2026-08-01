США и Израиль планируют «одну из самых жестких» за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране, удары могут начаться уже на этих выходных, передает CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, Израиль координирует свои действия с США. Окончательное решение предстоит принять президенту Дональду Трампу. Телеканал отмечает, что Трамп поддерживает «жесткий подход» и недавно угрожал уничтожать иранские мосты и электростанции в ответ на атаки в Ормузском проливе, но окончательного приказа еще не отдал.

Удары по электростанциям и нефтеперерабатывающим заводам, по мнению военных экспертов, подорвут способность Ирана управлять страной и обеспечивать нужды армии.