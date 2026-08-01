Ирак планирует увеличить объем экспорта нефти через турецкий средиземноморский порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки, заявил министр нефти страны Басем Мухаммед Худейр.

По его словам, действующее соглашение с Турцией предусматривает возможность экспорта до 750 тыс. баррелей нефти в сутки. При этом стороны планируют до конца текущего года подготовить новый документ, который позволит увеличить объем поставок в два раза.

Худейр подчеркнул, что взаимодействие Багдада и Анкары в нефтегазовой отрасли не ограничивается транзитом нефти через порт Джейхан. По его словам, страны также проводят активные переговоры по вопросам инвестиций, разработки нефтяных месторождений в Ираке и формирования стратегического партнерства между иракскими и турецкими компаниями в области добычи и переработки нефти.

Ранее Турция и Ирак заключили годовое соглашение, предусматривающее эффективное использование нефтепровода Ирак – Турция для экспорта иракской нефти.