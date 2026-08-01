Ирландия инициировала проведение заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел для обсуждения миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута, сообщил премьер-министр страны Михол Мартин, которая председательствует в Совете ЕС.

Заседание пройдет 4 августа в формате видеоконференции.

«Как страна, председательствующая в ЕС, Ирландия созовет во вторник заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел под председательством министра юстиции Джима О’Каллагана для обсуждения событий в Сеуте. Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институтами и продолжаем следить за развитием ситуации», – написал Мартин в соцсети X.