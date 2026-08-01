Спустя пять месяцев после того, как угроза ударов иранских беспилотников опустошила деловой центр Дубая, финансовая столица ОАЭ постепенно возвращается к нормальной жизни. Возобновились рейсы в Иран, восстановилась торговля через дубайские порты, а власти разрешили возвращение около 20 тысяч иранцев, имеющих вид на жительство в Эмиратах.

Это отражает стремление ОАЭ и Ирана снизить напряженность после крупнейшего кризиса в истории страны со времени обретения независимости в 1971 году. Несмотря на сохраняющуюся нестабильность, Абу-Даби одновременно восстанавливает экономические связи с Тегераном и укрепляет военное сотрудничество с США и Израилем.

В первые месяцы войны ОАЭ стали одной из главных целей иранских атак против арабских союзников США. Однако после апрельского перемирия между Вашингтоном и Тегераном Эмираты постепенно перешли от конфронтации к осторожной разрядке.

Такой курс отражает прагматизм государства, которое стремится сохранить статус ведущего регионального центра торговли, финансов и туризма. «Война стала отрезвляющим уроком. Сначала мы действовали жестко, затем проявили прагматизм», — отмечает один из эмиратских руководителей.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом меморандум о продлении режима прекращения огня и возобновлении судоходства через Ормузский пролив ускорил восстановление торговли между ОАЭ и Ираном. Однако власти признают, что мир остается крайне хрупким. Последние всплески напряженности подтверждают это, хотя Иран пока воздерживается от ударов непосредственно по территории Эмиратов.

Эмиратский политолог Абдулхалек Абдулла считает, что перемирие сохранится, пока Тегеран не атакует ОАЭ напрямую. По его словам, доверия между сторонами нет, однако обе пришли к пониманию, что война не способна решить проблему или привести к смене власти в Иране.

Высокопоставленный представитель ОАЭ подчеркивает, что разрядка является лишь частью более широкой стратегии: страна одновременно укрепляет военный потенциал, ведет активную дипломатию и использует свое экономическое влияние.

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян поручил процесс деэскалации трем своим братьям — вице-президенту шейху Мансуру, министру иностранных дел шейху Абдулле и советнику по национальной безопасности шейху Тахнуну. После перемирия состоялись первые прямые контакты между высокопоставленными представителями ОАЭ и Ирана.

Несмотря на дипломатические усилия, ОАЭ продолжают рассматривать Иран как главную угрозу своей безопасности. Руководство страны рассчитывало, что война серьезно ослабит Исламскую Республику, однако одновременно опасалось, что прекращение конфликта оставит регион один на один с ослабленным, но более агрессивным Тегераном.

Экономические связи с Ираном остаются жизненно важными для Дубая, где проживают сотни тысяч иранцев. Власти рассчитывают, что взаимная торговая зависимость станет дополнительной гарантией стабильности. Представители бизнеса признают, что в случае окончательного окончания войны и снятия санкций готовы инвестировать в энергетику, порты и логистику Ирана.

«Мы не можем игнорировать Иран, — говорит один из эмиратских предпринимателей. — Заменить многих торговых партнеров можно, но некоторые товары по-прежнему проще и дешевле поставлять именно из Ирана».

При этом Абу-Даби продолжает укреплять стратегическое партнерство с Израилем и США. После подписания Авраамовых соглашений Израиль стал одним из ближайших союзников ОАЭ. Во время войны он оперативно направил в страну системы ПВО Iron Dome и лазерный комплекс Iron Beam, а сотрудничество в сфере обороны, высоких технологий и искусственного интеллекта значительно расширилось.

Несмотря на разногласия с правительством Биньямина Нетаньяху из-за войны в Газе, руководство ОАЭ считает отношения с Израилем стратегически необходимыми. В свою очередь, США упростили Эмиратам доступ к современным вооружениям и передовым микрочипам, необходимым для развития национальной индустрии искусственного интеллекта.

Главным выводом войны для Абу-Даби стала необходимость повышения устойчивости страны. Власти намерены укреплять системы ПВО, защищать критическую инфраструктуру, развивать альтернативные экспортные маршруты и снижать зависимость от Ормузского пролива.

Компания DP World строит новые терминалы в Фуджейре, а государственная нефтяная компания Adnoc ускоряет строительство трубопровода, который позволит увеличить экспорт нефти в обход Ормузского пролива. При этом эксперты предупреждают, что полностью устранить уязвимость энергетической инфраструктуры невозможно.

Хотя большая часть иранских ракет и беспилотников была перехвачена, удары по энергетической и гражданской инфраструктуре серьезно подорвали экономику страны. Из-за закрытия Ормузского пролива были нарушены цепочки поставок, сократился туристический поток, снизилась загрузка гостиниц и пострадал ресторанный бизнес.

Тем не менее власти уверены, что экономика постепенно восстанавливается. По мнению банкиров, интерес иностранных компаний к переезду в Дубай сохраняется, а финансовые резервы Абу-Даби позволяют уверенно пережить кризис. Однако новое обострение отношений между США и Ираном вновь усилило нервозность на рынке.

«Дубай сделает все возможное, чтобы адаптироваться к новой реальности, — говорит один из эмиратских руководителей. — Мы рассматриваем самые разные варианты, но они будут работать только в том случае, если конфликт действительно закончится».