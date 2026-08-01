Депозитный портфель банковского сектора Азербайджана на 1 июля 2026 года достиг 44,15 млрд манатов, следует из данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с 1 июня показатель увеличился на 4,6%, с начала 2026 года – на 5,8%, а в годовом выражении – на 2,8%.

В структуре депозитного портфеля на долю нефинансовых организаций пришлось 48,9%, или 21,59 млрд манатов. При этом по сравнению с июлем 2025 года объем их вкладов снизился на 11,2%.

Из общего объема депозитов 23, 82 млрд манатов (+1,3%) пришлись на краткосрочные вклады, тогда как объем долгосрочных депозитов составил 20,34 млрд манатов (+4,6%).