Москва рассчитывает, что США дадут адекватную оценку атакам ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Маловероятно, что в Белом доме не видят подобной картины. Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Владимира Зеленского и приструнят его. Ожидаем того же от ООН и других международных структур», – сказала она.

Она также назвала атаку украинских беспилотников на нефтяные танкеры в районе Новороссийска «действиями террористического характера». По словам Захаровой, речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 30 июля в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).