В Абшеронском районе сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий из частного дома, выставленного на продажу.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, из дома были похищены украшения общей стоимостью около 5 тыс. манатов.

По данным следствия, 31-летняя Р. Гулиева пришла в дом под видом потенциальной покупательницы. Воспользовавшись ситуацией, она похитила ювелирные изделия и скрылась.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали сотрудники полиции.

По факту кражи продолжается расследование.