В Абшеронском районе сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий из частного дома, выставленного на продажу.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, из дома были похищены украшения общей стоимостью около 5 тыс. манатов.
По данным следствия, 31-летняя Р. Гулиева пришла в дом под видом потенциальной покупательницы. Воспользовавшись ситуацией, она похитила ювелирные изделия и скрылась.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали сотрудники полиции.
По факту кражи продолжается расследование.