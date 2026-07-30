Азербайджан и Иран обсудили вопросы организации синхронного пропуска грузового транспорта через пункты пропуска, а также обмен данными в электронном формате. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК).

Данные вопросы рассматривались в иранском городе Билясувар в ходе встречи председателя ГТК Шахина Багирова с руководителем Таможенной администрации Ирана Форудом Асгари.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества, совершенствование транзитных процедур и меры по ускорению прохождения грузового транспорта, следующего из Азербайджана через территорию Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику и обратно. По итогам переговоров был подписан соответствующий протокол.

После встречи азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью таможенного поста Билясувар на территории Ирана, а иранская сторона посетила пункт пропуска Билясувар в Азербайджане.