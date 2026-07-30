Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос дальнейшего управления Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД), находящейся в концессионном управлении дочерней компании РЖД, при отсутствии договоренности с российской стороной может быть передан на рассмотрение международного арбитража.

По его словам, во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным тема ЮКЖД не обсуждалась. Однако позиция армянского правительства остается неизменной. «Железная дорога — собственность Республики Армения, и государство должно использовать ее так, как считает целесообразным», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван рассчитывает урегулировать вопрос с Москвой в дружественном формате, однако не исключил юридического разбирательства. «Де-юре может возникнуть вопрос, и в случае несогласия российской стороны это может быть рассмотрено в Арбитражном суде», — отметил премьер.

Пашинян также заявил, что власти могут пересмотреть финансовые условия использования железной дороги. «Например, могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить по 2 миллиарда долларов в год», — сказал он.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о возможных концессионных выплатах, премьер подчеркнул, что «необходимости в намеках нет». «Мы хотим дружественным образом решить вопрос, но все же решить его», — заключил Пашинян.