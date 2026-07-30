Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередные оперативные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств.

В ходе операций в Абшеронском и Гарадагском районах были задержаны ранее судимый за кражу Рамиль Алиев и Нихат Абдуррахманов.

У подозреваемых изъяли в общей сложности 57 кг героина, метамфетамина, опиума, гашишной смолы, марихуаны с примесью вредных веществ, а также 1 981 таблетку метадона.

По данным следствия, задержанные по указанию иностранных наркоторговцев организовали незаконный оборот наркотиков, которые были ввезены в Азербайджан контрабандным путем.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.