Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июля принял участие в открытии гольф-клуба в комплексе «Issyk-Kul Golf Resort» в городе Чолпон-Ата вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил официальный сайт главы азербайджанского государства.

Сначала гостям представили видеоролик, посвященный комплексу «Issyk-Kul Golf Resort» и расположенному на его территории гольф-клубу.

Гольф-клуб находится на берегу озера Иссык-Куль в составе многофункционального туристического комплекса «Issyk-Kul Golf Resort». Общая площадь комплекса составляет 120 гектаров, из которых 103 гектара занимают территории гольф-клуба.

С приветственным обращением к главам государств выступил президент Федерации гольфа Кыргызстана Хомени Эргешов.

Затем слово было предоставлено главе кыргызского государства Садыру Жапарову.

После этого лидеры государств ознакомились с территорией комплекса «Issyk-Kul Golf Resort» и приняли участие в символической церемонии начала игры в гольф.