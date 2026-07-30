Казахстан ведёт переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих НПЗ с последующей продажей нефтепродуктов как на внутреннем рынке, так и экспортом в Россию, сообщили в Минэнерго республики.

Ведомство подчеркнуло, что главным условием остаётся полное обеспечение внутреннего рынка Казахстана. Объёмы поставок, условия переработки и перечень НПЗ пока не раскрываются.

На фоне атак беспилотников на российские НПЗ Россия испытывает дефицит моторного топлива. В рамках согласованного на 2026 год топливного баланса Москва должна поставить Казахстану 285 тыс. тонн бензина, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 300 тыс. тонн авиакеросина.