Полиция Мюнхена задержала гражданина Италии, который обратился в участок с вопросом о том, числится ли он в розыске. Об этом сообщила пресс-служба полиции федеральной земли Бавария.

«42-летний мужчина явился в полицейский участок около 01:00 четверга (03:00 по Баку), чтобы узнать, находится ли он в розыске. После выяснения личных данных было установлено, что итальянский гражданин разыскивается по нескольким эпизодам. На его имя был выдан ордер на арест прокуратурой Кобленца за использование опознавательных знаков запрещенных организаций», — сообщили в полиции.

Задержанный не смог внести залог в размере €1,8 тыс., после чего его оставили под стражей на два месяца.

В полиции не стали раскрывать подробности дел, по которым мужчина проходит в качестве подозреваемого. Известно лишь, что ранее он уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.