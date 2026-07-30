Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал в большом интервью «Украинской правде», что у него не было личного конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли. Но это видение разбивается на конкретные реформы, проекты и операции, которые необходимо реализовать», — сказал он.

Федоров добавил, что министерство обороны не заблокировало ни одного решения Генштаба ВСУ и главнокомандующего. «Это была моя позиция как гражданина и министра обороны — несмотря на мировоззренческие конфликты, не блокировать ни один процесс в армии».

По его словам, ни о каком ультиматуме со стороны Сырского Федоров тоже не слышал и сам никаких ультиматумов не ставил. При этом причиной увольнения стал именно конфликт с Генштабом ВСУ, подтвердил Федоров. По его словам, Зеленский сказал ему об этом незадолго до отставки. «Я не хочу пересказывать разговор с президентом, это наши разговоры. И добавить к этому что-то новое мне нечего», — сказал Федоров.