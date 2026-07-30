Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по Ирану.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — говорится в публикации.
По данным CENTCOM, американские военные поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая военные командные пункты, места размещения ракет и беспилотников, береговые объекты наблюдения и обороны, а также средства Военно-морских сил Ирана.
Иранские СМИ сообщают, что атака произошла в районе острова Кешм.