Около 60% американцев считают, что вооруженный конфликт с Ираном не отвечает интересам США и стране он не нужен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством AP совместно с исследовательским центром NORC.

Это мнение разделяют большинство сторонников Демократической партии и независимых избирателей. Среди республиканцев такой позиции придерживаются 37% опрошенных. По оценке AP, подобные результаты свидетельствуют о растущем неприятии подхода президента США Дональда Трампа к конфликту, который, вопреки его первоначальным ожиданиям, затянулся.

Уровень общественной поддержки Трампа, согласно итогам исследования, составляет 33%, что на четыре процентных пункта ниже июньского показателя.

Опрос проводился агентством AP совместно с исследовательским центром NORC после начала нового витка эскалации между США и Ираном. В исследовании, проходившем с 23 по 27 июля, приняли участие 1 165 совершеннолетних жителей США.