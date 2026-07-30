Бакинский университет для девушек прекратил деятельность после того, как не прошел аккредитацию. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

На заседании Аккредитационного совета, состоявшемся 10 июля, были рассмотрены итоговые отчеты об оценке институциональной и программной аккредитации Бакинского университета для девушек, подготовленные соответствующими аккредитационными комиссиями.

По результатам рассмотрения документов и проведенного голосования было принято решение не признавать Бакинский университет для девушек аккредитованным, поскольку итоги институциональной и программной аккредитации не соответствовали установленным требованиям.

Для обеспечения непрерывности обучения и защиты прав студентов университета их переведут в другие высшие учебные заведения по соответствующим направлениям подготовки.