Первая леди США Мелания Трамп сыграла важную роль в воссоединении российских и украинских детей с их семьями.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Мелания Трамп сыграла важнейшую глобальную гуманитарную и миротворческую роль, помогая воссоединять российских и украинских детей, разлученных со своими семьями. Под ее руководством уже воссоединились 33 ребенка, и впереди еще больше воссоединений», — написал он.