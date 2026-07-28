Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности выполнить два пункта плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенного Советом мира, сообщил телеканал Al Arabiya.

«Руководство ХАМАС в Газе проинформировало зарубежное руководство движения о своем согласии с двумя пунктами мирного плана о разоружении и сотрудниках», – говорится в сообщении.

Речь идет о пунктах 5 и 8 документа, которые предусматривают разделение военизированных и гражданских структур ХАМАС в анклаве, а также поэтапное разоружение формирований движения под международным контролем.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали Устав Совета мира, созданного в соответствии с договоренностями между Израилем и ХАМАС для управления сектором Газа.