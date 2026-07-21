Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп в ходе первого телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила канцелярия главы британского правительства.

Бернем поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», – говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Глава британского правительства также представил американскому лидеру свои политические планы и подтвердил курс Лондона на «обеспечение безопасности союзников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Бернэмом, в ходе которого стороны договорились продолжить сотрудничество, в том числе в рамках Антибалистической коалиции, на встрече, которая состоится «уже в ближайшее время».