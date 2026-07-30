Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом на территории Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении.

В КСИР указали, что удары по американской военной инфраструктуре будут продолжаться до тех пор, пока США полностью не покинут регион.