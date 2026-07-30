Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой, начальником Генерального штаба Михаилом Драпатым и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой.

По словам главы государства, основное внимание участники встречи уделили угрозе российских ударов баллистическими ракетами и возможностям Украины эффективнее противодействовать этой тактике как на поле боя, так и на дипломатическом направлении.

Зеленский сообщил, что во время совещания также обсуждались асимметричные решения, которые способны усилить защиту страны и повысить эффективность противодействия ракетным атакам.

Кроме того, президент Украины заявил, что Генеральный штаб ВСУ готовит пакет системных изменений в управлении войсками. Они предусматривают более точную оценку ситуации на линии фронта, ускорение принятия решений в ответ на изменения боевой обстановки, а также расширение возможностей украинских бригад для отражения российских штурмовых действий.