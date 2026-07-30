Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. Об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению иранской стороны, утром Воздушно-космические силы КСИР атаковали взлетно-посадочную полосу и ангар технического обслуживания истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак, применив несколько баллистических ракет.

В КСИР заявили, что в результате удара были полностью уничтожены три американских истребителя F-35, еще три самолета получили серьезные повреждения.

14:51 Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что 30 июля «накажет» США за их удары по Ирану. Заявление передает агентство ISNA.

«Агрессор будет наказан уже сегодня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе под обломками жилого дома оказались два человека. Спасательные бригады продолжают работы по извлечению людей из-под завалов.