В Австралии начали расследование против Telegram, руководство мессенджера обвиняется в недостаточной борьбе с протеррористическими публикациями. Об этом сообщает Reuters.

Разбирательство начало управление комиссара по электронной безопасности Австралии. Причиной стало то, что Telegram не удалил видеоролики с казнями, совершенными террористами, и массовыми стрельбами, включая теракты в Крайстчерче и Буффало.

Telegram угрожает штраф до $38 млн. Представитель мессенджера заявил агентству, что эти обвинения будут оспорены в суде.