Все 55 национальных ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после планов ее президента Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом говорится в заявлении УЕФА.

Ранее газета The Times сообщала, что Инфантино намерен продать частным инвесторам часть коммерческих прав на чемпионат мира в рамках схемы, которая потенциально может принести десятки миллионов фунтов. В рамках этой инициативы планируется создать компанию, которая будет заниматься управлением главными мужскими и женскими турнирами ФИФА – чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира. По данным издания, организация проводила консультации с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении, мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола, оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам, чемпионат мира не продается», — говорится в сообщении.

В УЕФА заявили, что подобный шаг нанесет ущерб футболу и фактически превратит его в объект интересов частных инвесторов.

«С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, форматов соревнований и будущего футбола, принимается не в интересах игры, а в интересах акционеров. Такой модели нет места в мировом футболе, будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья главная задача – максимизировать финансовую отдачу. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут быть подчинены интересам инвесторов. Футбол не может ставить свое будущее в зависимость от финансовой выгоды», – отметили в организации.

В организации подчеркнули, что ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать в соревнованиях ФИФА до тех пор, пока соответствующие предложения не будут полностью отозваны и не будут получены твердые гарантии отказа от передачи управления организацией или турнирами в частные руки.

В УЕФА также отметили, что организация и ее национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам. В УЕФА добавили, что чемпионат мира является достоянием футбола и не может быть продан.