В ходе очередной массированной атаки России в ночь на четверг, 30 июля, ВС России нанесли удар сразу по нескольким областям Украины. В частности, несколько взрывов прозвучали во Львове, где горят жилые дома.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram заявил, что число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализировали.

Также в результате попадания ракеты в частный дом в Кривым Роге погибла многодетная семья: погибли шесть человек — среди них девочки 5 и 12 лет. Еще 8 человек получили ранения, в том числе двое детей — мальчики 6 и 15 лет.

В Киеве один погибший и двое раненых.

В Полтавском районе одна жертва, повреждены склады и терминал «Новой почты». Также горят складские помещения одного из частных предприятий.

В Киевской области пять пострадавших, частично разрушен частный дом.