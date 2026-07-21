Российский фрегат «Неустрашимый» провел артиллерийские учения с боевой стрельбой в международных водах Ла-Манша примерно в 74 км к югу от британского Плимута. По данным BBC, маневры продолжались около 30 минут и проходили под наблюдением корабля Королевского ВМФ Великобритании и французского военного самолета.

Перед началом стрельб российский корабль предупредил британский патрульный корабль HMS Tyne и попросил его отойти на безопасное расстояние. В Минобороны Великобритании заявили, что внимательно следили за действиями российского фрегата.

В Кремле подчеркнули, что учения проводились в полном соответствии с международным морским правом и не являются «какими-либо намеками» в адрес Великобритании.