У берегов Одессы атаковано еще одно судно с азербайджанцами.

Об этом сообщил председатель Общественного объединения «Поддержка азербайджанских моряков» Ильхам Насиров.

«Сегодня утром в районе порта Одессы сухогруз ATA-2 (IMO 9387669), принадлежащий компании Albatros Corporation, подвергся атаке трех беспилотников. Судно получило серьезные повреждения и в настоящее время следует в направлении побережья Румынии.

Экипаж состоит из 13 человек: одного гражданина Турции и 12 граждан Азербайджана. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал Ильхам Насиров на странице Общественного объединения.