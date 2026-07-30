Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Вчера стало известно, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предъявила Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Как утверждает ФСБ, в ходе расследования установлено, что украинские спецслужбы использовали Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» для вовлечения российских граждан в диверсионную деятельность посредством обмана и психологического воздействия.