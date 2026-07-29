Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом США Дональдом Трампом усомнился в возможности дипломатического урегулирования с Ираном и призвал усилить давление на Тегеран. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, стороны обсудили три сценария дальнейших действий: дипломатическую сделку с Ираном, сохранение морской блокады с усилением экономического давления, а также возобновление военной операции.

Издание отмечает, что Трамп выразил обеспокоенность последствиями конфликта для мировых энергетических рынков и глобальной экономики. В ответ Нетаньяху заявил, что Тегеран пытается использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления на Вашингтон, однако ухудшение экономической ситуации в Иране позволяет усилить давление на страну.

«У них проблемы с поставками топлива, длинные очереди на автозаправках, дефицит дизеля. Проходят небольшие протесты, потому что люди очень раздражены. Режим сильно обеспокоен этим. Он опасается, что народ может восстать из-за экономической ситуации», – отметил израильский чиновник в интервью Axios.

По его словам, внутри иранского руководства существуют разногласия между сторонниками более прагматичного подхода, опасающимися экономического кризиса, и представителями жесткой линии.

Говоря о верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, чиновник отметил, что тот занимает крайне негативную позицию по всем вопросам, однако неясно, исходят ли от него все решения. «Он жив, но никто не может подтвердить, что действительно его видел в последнее время», – добавил он.

Кроме того, Нетаньяху сообщил Трампу о намерении Израиля в течение десяти лет отказаться от американской военной помощи и добиться полной оборонной независимости.

По данным Axios, израильский премьер предложил обсудить новый формат сотрудничества с США, который предусматривал бы переходный период: $16 млрд прямой военной помощи, $5–10 млрд на системы противоракетной обороны и создание совместного фонда объемом $16 млрд для разработки новых вооружений.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не хочет зависеть «от доброй воли Конгресса США» из-за возможных изменений политической ситуации в Вашингтоне.