Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут оказаться решающими в войне России против Украины. По его словам, инцидент с нарушением воздушного пространства Польши лишь усилил решимость Варшавы продолжать поддержку Киева.

Об этом Туск заявил во время брифинга в Люблинском воеводстве, где ранее упал неопознанный объект. Польский премьер подчеркнул, что страна намерена приложить максимум усилий, чтобы Украина получила всю необходимую помощь.

«Мы сделаем все возможное в вопросах, связанных с войной», — заявил Туск, не уточнив, какие именно дополнительные меры может предпринять польское правительство.

По словам главы польского правительства, последние события подтверждают необходимость дальнейшей поддержки Украины и укрепления безопасности восточного фланга НАТО.