Президенты стран Центральной Азии и Азербайджана проведут 30 июля — 1 августа неформальную встречу в Чолпон-Ате, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.
Во встрече примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Стороны обсудят торговлю, энергетику, туризм, транспортные коридоры, гуманитарные связи и региональную безопасность.