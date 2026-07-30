Правительство РФ ввело временные ограничения на вывоз отдельных видов топлива и приняло дополнительные меры для обеспечения доступности нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении правительства, которое приводит «Интерфакс».

Для «поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке» введен новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ранее действовавшее ограничение на вывоз бензина и дизельного топлива для производителей должно было завершиться 31 июля.

«Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства», – говорится в сообщении.