В России видят армяно-российские отношения эксклюзивными, или не видят их вообще, но у Армении иной подход, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

По его словам, Армения решила создать альтернативы, до этого их у нее не было. Это касается не только экономического направления, но и политического.

«Проблема в том, что Армения подписала документы о стратегическом партнерстве с Китаем, Францией, США, Великобританией, Нидерландами и другими странами. До этого у Армении не было или не могло быть таких отношений со столькими партнерами. Проблема в этом», — сказал Пашинян.

По его словам, Россия видит проблему именно в этом – «либо отношения эксклюзивны, либо отношений быть не должно». Но Армения не принимает такой подход.

«Мы говорим, что отношения не эксклюзивные, но они должны быть. Это легитимный подход», — отметил премьер.