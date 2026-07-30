В испанском анклаве Сеута на севере Африки объявлена чрезвычайная ситуация из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. Как сообщает Reuters, за последнюю неделю около 1,5 тысячи человек добрались до города, переплыв море из Марокко.

По словам мэра Сеуты Хуана Хесуса Виваса, ежедневно в анклав прибывает примерно 300 мигрантов, а система приема уже не справляется с нагрузкой. Сотни людей вынуждены ночевать под открытым небом, а центры для несовершеннолетних без сопровождения переполнены и работают на 2400% от своей проектной вместимости.

Вивас призвал власти Испании принять срочные и скоординированные меры, предупредив, что ситуация может повторить кризис 2021 года, когда в Сеуту за несколько дней проникли около 10 тысяч человек.

В пятницу анклав посетит министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Власти также намерены обсудить изменения миграционного законодательства после недавнего решения Верховного суда, ограничившего возможность немедленного возвращения задержанных мигрантов.