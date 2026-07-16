Баку демонстрирует добрую волю, Россия должна принять новую реальность

Сегодня, 16 июля, начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию. В Москве запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот визит — не рядовое событие. По нашим данным, он долгое время откладывался из-за известных проблем в двусторонних отношениях и нерешённых вопросов, урегулирование которых затянулось по вине Москвы. И вот азербайджанская сторона сделала шаг навстречу.

Это прямой жест доброй воли Баку. Точно так же, как и недавнее позитивное высказывание президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме 13 июля. Там глава государства заявил, что сложный период в отношениях с Россией остался позади, а связи полностью нормализованы. Это не дипломатическая вежливость, а сознательная демонстрация готовности Азербайджана к конструктивному диалогу после периода напряжённости, связанного, в частности, с последствиями трагедии самолёта AZAL и другими острыми эпизодами 2024–2025 годов.

Однако, видимо, в России по-прежнему не заинтересованы в нормализации и снятии напряжённости. Они привыкли к старой модели, где Южный Кавказ рассматривался как зона, в которой Москва может делать всё, что ей вздумается, а страны региона — как обязанные ограничивать свою внешнюю политику интересами России. Налицо попытки тормозить процесс, раздувать отдельные эпизоды и сохранять токсичный фон.

Москва должна наконец ясно понять: Азербайджан — независимая страна с независимой внешней политикой. Южный Кавказ уже не тот регион, каким он был ещё 10–15 лет назад. Баку выстраивает многовекторную стратегию, основанную на собственных национальных интересах, суверенитете и равноправных партнёрствах. Это новая реальность, и российская сторона обязана воспринимать её адекватно, без ностальгии по «зоне влияния» и без попыток диктовать, с кем нам разговаривать, а с кем — нет.

По данным Minval Politika, визит Байрамова не ограничится Россией. Глава азербайджанского МИД также отправится в Украину. Российская сторона должна воспринять это спокойно и адекватно. Баку имеет полное право развивать отношения с Киевом — гуманитарные, политические, экономические. Попытки в Москве раздуть из этого «скандал» или использовать его для давления будут лишь очередным проявлением той самой устаревшей логики, от которой пора отказаться.

Азербайджан последовательно демонстрирует: мы открыты к нормализации, готовы к диалогу и прагматичному сотрудничеству, но только на основе взаимного уважения. Если Москва действительно хочет стабильных и предсказуемых отношений, ей необходимо менять отношение и принять Южный Кавказ таким, какой он есть сегодня, — регионом самостоятельных и независимых государств.

Баку уже сделал свой шаг. Теперь ход за Москвой.