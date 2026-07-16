Греция выступила против 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника.

«Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas… Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции… «разрушат» Dynagas», — сказано в статье.

По данным издания, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Компания Dynagas, которая принадлежит греческому магнату Георгию Прокопиу, специализируется на перевозке российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике. Значительная часть ее танкеров была построена специально для обслуживания этого проекта.

В Афинах объяснили, что компания в случае принятия санкций не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов.

Прокопиу владеет греческими судоходными компаниями Dynacom, Dynagas Holding и Sea Traders. Кроме того, ему принадлежит 43 процента акций Dynagas LNG Partners. По оценкам Forbes, состояние семьи миллиардера достигает 4,7 миллиарда долларов.

Как пишет FT, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета санкций отложили на неделю. Некоторые европейские дипломаты признали, что уже введенные ограничения обернулись потерями для компаний во всех странах-членах блока.