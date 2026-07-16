Минувшей ночью Россия атаковала Киев ракетами и Харьков беспилотниками.

В Дарницком районе Киева горел склад и припаркованные рядом грузовики. Здесь погибли два человека, еще двое пострадали, в том числе ребенок. В Святошинском районе также загорелось складское помещение. Пострадали три человека.

Украина атаковала дронами аннексированный Крым. Атакованы Курская, Белгородская области России. В Энгельсе Саратовской области после атаки дронов загорелся военный аэродром. Также атакована подстанция, в городе перебои со светом.