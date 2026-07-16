Центральное командование США провело очередную серию ударов по Ирану.

«Американские войска нанесли удары по иранским командным центрам, объектам ПВО, ракетным и беспилотным комплексам, а также объектам береговой охраны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, работающим на коммерческих судах, следующих через Ормузский пролив. Командование использовало высокоточные боеприпасы для поражения целей в нескольких местах, включая Бандар-Аббас.

Ранее сегодня утром американские войска нанесли удары по береговой обороне и объектам крылатых ракет на острове Большой Тунб в ходе 90-минутной серии ударов. Военные США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего», — говорится в сообщении CENTCOM.

А в центре ночных атак Ирана этой ночью были американские объекты в Бахрейне, Иордании и Кувейте, при этом в Кувейте удары пришлись на ряд экономически важных промышленных объектов.