Израильская разведка несколько лет проводила тайную операцию по установлению контактов с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, рассчитывая использовать его для возможного возвращения к власти, сообщает The New York Times со ссылкой на американских и иранских чиновников.

По данным издания, контакты Моссада с Ахмадинежадом начались в 2023 году, а в 2024 году он встретился в Будапеште с главой израильской разведки Давидом Барнеа. Встреча проходила под видом университетской конференции.

Кульминацией операции стал удар Израиля по комплексу Ахмадинежада в Тегеране 28 февраля 2026 года. Как утверждают источники NYT, после атаки агенты Моссада вывезли экс-президента в тайное убежище, однако он вскоре покинул его, будучи недовольным планами Израиля.

После длительного исчезновения Ахмадинежад появился на публике 6 июля на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным источников издания, сейчас бывший президент находится под контролем разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).