Двадцать седьмого октября в Израиле состоятся выборы в Кнессет — парламент страны. Они могут стать одними из самых важных в современной истории Израиля. Главный вопрос кампании — сохранит ли Биньямин Нетаньяху пост премьер-министра.

Нападение ХАМАС в октябре 2023 года, а также затяжные и не принесшие окончательной победы войны в Газе, Ливане и Иране существенно ослабили позиции Нетаньяху и его правой партии «Ликуд».

Согласно последним опросам, «Ликуд» и новая партия Yashar («Яшар») под руководством бывшего начальника Генерального штаба Гади Айзенкота идут практически на равных. Правящая коалиция Нетаньяху теряет поддержку и, по прогнозам, не сможет получить необходимые 61 место из 120 для формирования парламентского большинства. Если оппозиционные партии сумеют объединиться после выборов, они могут отстранить от власти Нетаньяху и его союзников — ультраправые и ультраортодоксальные партии.

Израильтяне голосуют не за кандидата в премьер-министры, а за партийные списки. До окончания регистрации партий — за семь недель до выборов — возможны новые объединения, расколы и создание новых политических сил, что способно существенно изменить расстановку сил. Для прохождения в Кнессет партии необходимо преодолеть избирательный барьер в 3,25% голосов. На выборах 2022 года это удалось десяти партиям. Голоса, отданные за партии, не преодолевшие барьер, не учитываются при распределении мандатов и могут повлиять на баланс между политическими блоками.

После распределения 120 депутатских мандатов президент Израиля проведет консультации с парламентскими партиями и поручит одному из лидеров сформировать правящую коалицию. Переговоры могут занять несколько недель или даже месяцев.

Основные претенденты на пост премьер-министра

Биньямин Нетаньяху («Ликуд»)

Для самого долгоправящего премьер-министра Израиля эти выборы станут уже двенадцатыми во главе «Ликуда». Его нынешнее правительство стало одним из немногих, сумевших проработать полный четырехлетний срок. Однако союзники Нетаньяху, прежде всего ультраортодоксальные партии, крайне непопулярны из-за требований освободить учащихся религиозных учебных заведений от военной службы. Еще один партнер по коалиции — партия «Религиозный сионизм» — рискует вовсе не преодолеть проходной барьер. Тем не менее все партии коалиции продолжают поддерживать Нетаньяху, тогда как раздробленная оппозиция пока не смогла объединиться вокруг единого лидера.

Гади Айзенкот («Яшар»)

Бывший генерал и политический новичок, Айзенкот сумел привлечь как умеренных правых, так и центристов. В течение восьми месяцев он входил в военный кабинет Нетаньяху, но покинул его, раскритиковав стратегию правительства в секторе Газа. Основанная им в сентябре 2025 года партия Yashar стабильно укрепляет позиции в опросах. Если ей удастся опередить «Ликуд», она может стать крупнейшей партией Кнессета.

Нафтали Беннет («Вместе»)

Бывший соратник Нетаньяху и премьер-министр Израиля в 2021–2022 годах, Нафтали Беннет позиционирует себя как правого политика, способного объединить националистов и центристов. Его партия объединилась с центристской партией «Еш Атид» бывшего премьер-министра Яира Лапида, образовав список «Вместе». Однако пока этот альянс не смог добиться заметного роста популярности. Беннет уже заявил, что не намерен включать арабские партии в будущую правящую коалицию.

Основные партии

Арабские партии. Интересы арабского населения Израиля представляют четыре партии: исламская Ra’am, коммунистическая Hadash, центристская Ta’al и палестинская националистическая Balad. Ранее они выступали единым блоком, однако в 2021 году разделились.

«Демократы». Союз исторической партии «Авода» и левой сионистской партии Meretz, созданный для сохранения позиций после многолетнего падения популярности.

«Вместе». Объединение партии «Еш Атид» Яира Лапида и правой партии Нафтали Беннета, призванное консолидировать противников Нетаньяху.

Yashar («Яшар»). Новая правоцентристская партия Гади Айзенкота, быстро набирающая популярность и претендующая на лидерство в оппозиции.

«Наш дом Израиль» (Yisrael Beiteinu). Основанная выходцами из бывшего СССР партия под руководством Авигдора Либермана. Хотя ранее она входила в правительства Нетаньяху, сегодня ее лидер выступает за его отставку.

«Ликуд». Крупнейшая правая партия Израиля, позиционирующая себя как национально-либеральное движение, которое в последние годы стало более консервативным и религиозным. Нетаньяху возглавляет партию уже 27 лет.

Ультраортодоксальные партии. Shas представляет интересы евреев-сефардов (мизрахим), а

«Объединенный иудаизм Торы» — ашкеназов. На протяжении многих лет они остаются важнейшими союзниками Нетаньяху.

Прогноз:

Для формирования правительства победившему блоку необходимо получить не менее 61 места в Кнессете. Согласно текущим опросам, коалиция Нетаньяху пока не достигает этого показателя. Однако и оппозиция сталкивается с серьезными внутренними разногласиями, что также осложняет создание устойчивого большинства.

На выборах 2022 года партии «Еврейская сила» во главе с Итамаром Бен-Гвиром и «Религиозный сионизм» под руководством Бецалеля Смотрича объединили свои списки по инициативе Нетаньяху, что помогло ему вернуться к власти. В новом избирательном цикле они могут вновь пойти на выборы уже раздельно.