Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от запланированного мощного удара по Ирану, рассчитывая достичь соглашения с Тегераном.

«США в полной боевой готовности к тому, чтобы начать действовать против Исламской Республики Иран в таких масштабах военного террора, силы и мощи, каких не видели со времен Второй мировой войны», – отметил он в Truth Social.

По словам американского лидера, Иран и другие страны Ближнего Востока, несмотря на это, попросили США отказаться от атаки, поскольку стороны уже согласовали контуры сделки. Она предусматривала незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, указал он.

«В связи с этой просьбой я согласился отменить удар в интересах мира и ради выживания и процветания Ирана при условии, что мы можем быстро заключить сделку», – подчеркнул Трамп, добавив, что Израиль «разделяет приверженность» этому.