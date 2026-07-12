Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан перешло в активную фазу, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

По проекту уже заключены основные международные и инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и решены вопросы финансирования. Сейчас ведется строительство тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры.

Общая протяженность магистрали составит около 480 километров, из которых более 304 километров пройдут по территории Кыргызстана. Новая дорога позволит увеличить грузопотоки из Китая в Центральную Азию, Турцию, страны Ближнего Востока и Европу.

Ожидается, что проект также усилит Средний коридор, проходящий через Каспийское море и Азербайджан, повысив транзитное значение страны в перевозках между Китаем и Европой.